Porto empilha gols perdidos e sofre para vencer o Farense

Dragões erram muito, mas fazem 2 a 1 no lanterna do Campeonato Português e terminam a quinta rodada na vice-liderança

O Porto sofreu, perdeu uma infinidade de gols, mas venceu o Farense neste domingo (15), no Estádio do Dragão, pela quinta rodada do Campeonato Português. Com o resultado, a equipe do norte de Portugal assumiu a vice-liderança da competição, com quatro vitórias em uma derrota, somando 12 pontos. O Farense, por outro lado, perdeu todos os jogos e está em último lugar.

O início do jogo deu a impressão de que o Porto construiria a vitória com facilidade. Logo aos três minutos, João Mário chutou na trave após passe de Ivan Jaime. No minuto seguinte, na marca do pênalti, Galeno chutou por cima. Aos 12, após rebote, Otávio cabeceou na trave. E nada de gol! O panorama, aliás, se manteve até o fim da primeira etapa, com o goleiro Ricardo Velho segurando o 0 a 0 em pelo menos mais quatro finalizações dos Dragões.

Porto marca no segundo tempo

A seca de gols, por fim, terminou logo no início da segunda etapa. Aos três minutos, Galeno, de pênalti, finalmente venceu Ricardo Velho e abriu o placar. Mas não seria um segundo tempo tranquilo para os donos da casa. Pelo contrário, três minutos depois, Otávio erro, Tomané avançou com a bola, driblou o goleiro e empatou.