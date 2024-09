Marçal valoriza vitória, mas já pede foco no São Paulo

Após a vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste sábado (14), o lateral-esquerdo Marçal valorizou a importância do triunfo. O atleta do Glorioso também aproveitou para agradecer à torcida por comparecer em massa ao Nilton Santos: 32.691 presentes (28.725 pagantes).

“Foi um jogo difícil, o time está de parabéns, jogou muito. Mesmo com as adversidades, conseguimos superar. O Corinthians está em uma crescente, é outro no segundo turno. Parabéns para a torcida, que fez festa, nos deu força. É seguir, mais três pontos, importante continuar lá em cima”, comentou Marçal.

Com o resultado, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão, agora com 53 pontos em 26 jogos. O time de Marçal é seguido de perto pelo Fortaleza, que soma 49 pontos, e pelo Palmeiras, com 47, e Flamengo, 44. O Verdão, porém, tem um jogo a menos do que o líder. O Fla, por sua vez, tem dois confrontos a menos.