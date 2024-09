Auxiliar de Renato: ‘Se tivesse que ter um vencedor, seria o Grêmio’

O Grêmio ficou duas vezes na frente do placar, mas cedeu o empate para o Red Bull Bragantino neste domingo (15), no Nabi Abi Chedid. Com Renato Gaúcho suspenso, o auxiliar Alexandre Mendes enalteceu a performance da equipe e optou por não dar foco às falhas individuais que impediram a soma dos três pontos.

Confira o que disse o auxiliar do Tricolor gaúcho após o 2 a 2 em Bragança Paulista: