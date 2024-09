Atlético joga mal e perde para o Bahia fora de casa

A primeira oportunidade de gol foi do Atlético Mineiro aos quatro minutos. Palacios recebeu um excelente lançamento na beira de campo e finalizou na saída do goleiro. No entanto, o chute foi fraco e Kanu apareceu e tirou o que poderia ser o primeiro gol do jogo. Depois, o Galo teve muita dificuldade de ficar com a bola e, portanto, de levar perigo ao gol de Marcos Felipe.

Dessa forma, com o resultado, o Atlético Mineiro não pontuou e permaneceu com 33. Assim, a equipe segue na 10° colocação na tabela. Por outro lado, o Bahia somou mais três pontos. O Tricolor chega aos 42 e agora ocupa a 6° colocação.

O Atlético Mineiro perdeu para o Bahia por 3 a 0 na noite deste domingo (15), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Tricolor voltou a vencer após quatro jogos. No entanto, o Galo perde após três partidas de invencibilidade. Os gols foram marcados por Everaldo, Everton Ribeiro e Lucho Rodriguez.

Por outro lado, o Bahia teve a primeira chance clara aos 18, com Thaciano. O atacante recebeu na entrada da grande área e tirou do Everson, mas tirou demais e a bola acabou indo pra fora. A equipe chegou a ter mais algumas oportunidades no ataque, mas na hora de finalizar, também não levava perigo ao gol de Everson.

Bahia define placar no início do 2° tempo

As equipes começaram o segundo tempo buscando mais o ataque e pressionando na marcação. E assim saiu o gol do Bahia aos cinco minutos do primeiro tempo. Palacios fez um passe curto para o Mariano na defesa, Thaciano aproveitou e passou para Everaldo que finalizou rasteiro para marcar o primeiro dos donos da casa. Minutos depois, aos 12, Everton Ribeiro recebeu perto da área e de primeira, contou com um desvio para ampliar o placar.

Diferente do primeiro tempo, o Galo até conseguiu ficar mais com a posse de bola, principalmente após as quatro substituições de Milito depois de levar dois gols, mas não conseguiu ser eficiente. Já nos acréscimos, o Bahia conseguiu ampliar o placar com um golaço de Lucho Rodriguez, após troca de passes da equipe no campo de ataque.