Série B: Vila Nova é superado pelo Brusque em jogo ‘para esquecer’

O início da ‘Era’ Marcelo Cabo deu indícios que o Brusque pode ter acertado na escolha pelo nome para comissão técnica. Sob o comando do treinador pela primeira vez, o Marreco venceu o Vila Nova com propriedade na tarde deste sábado (14), por 3 a 1, no Gigantão das Avenidas, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão.

A vitória teve uma importância capital para os objetivos do Brusque na Série B do Brasileirão. Isso porque conseguiu abrir cinco pontos de vantagem para o Guarani, lanterna do torneio, e chegar a dois de deixar a zona de perigo. O CRB também soma 26 pontos, mas vai a campo neste domingo (15) para encarar o Sport, na Arena Pernambuco, às 18h30.

Em contrapartida, a derrota ainda pode custar caro ao Vila Nova, que se manteve no G4 mesmo depois do revés. O Tigrão permaneceu na quarta colocação, com 42 pontos, mas pode ser alcançado pelo Ceará ainda nesta rodada. Isso porque o Vozão encara a Chapecoense no domingo (15), às 18h30, e dependendo da combinação de resultado pode até tirar o time goiano da zona de classificação.