São Paulo x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo é o azarão da final. Nas fases anteriores, o Tricolor eliminou o Grêmio e a Ferroviária. Por falar na semifinal, a classificação foi conquistada de forma heroica ao levar a melhor na disputa de pênaltis. O destaque do time fica por conta da dupla de ataque Mariana Santos e Ariel, que são fundamentais para a engrenagem da equipe funcionar em campo. Além disso, o jogo no MorumBIS é um grande atrativo, pois nos últimos dois anos, o São Paulo não mandou jogos no estádio para o futebol feminino.

Neste domingo, São Paulo e Corinthians abrem a final do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo é no MorumBIS, a partir das 10h (de Brasília). Esta será a primeira vez que os dois rivais se enfrentam na decisão do torneio nacional.

Como chega o Corinthians

Principal time da categoria no Brasil, o Corinthians vem de uma classificação na semifinal diante do Palmeiras. Logo depois de vencer na ida, as comandadas de Lucas Piccinato perderam no Canindé, mas avançaram por conta do saldo de gols. Para buscar um bom resultado no primeiro encontro, a aposta é no trio de ataque formado por Gabi Portilho, Millene e Jaque.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Brasileirão Feminino-2024 – Final (jogo de ida)

Data e horário: 14/9/2024, às 10h00 (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene, Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel. Técnico: Thiago Viana.

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Belinha, Daniela Arias, Marina, Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Victória Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Jaque. Técnico: Lucas Piccinato.

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL) e Anne Kesy Gomes de Sa (FIFA-AM)

VAR: Daiane Muniz (FIFA)

