Com Renato Gaúcho suspenso, Alexandre Mendes dirige Grêmio contra o Bragantino

Sem Renato Gaúcho, suspenso por dois jogos, o Grêmio terá o comando do auxiliar Alexandre Mendes neste domingo (15), diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Mas Renato, que seguirá em Porto Alegre, manterá comunicação com os demais integrantes da comissão técnica na cabine do Estádio Nabi Abi Chedid.

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo do Grêmio, motivo pelo qual Renato cumprirá duas partidas de gancho. Por outro lado, o centroavante Diego Costa foi liberado para defender o time gaúcho no interior paulista.

Embora o Grêmio tenha passado a realizar recentemente o rodízio de auxiliares, Alexandre Mendes será o treinador no banco de reservas. Ao seu lá, estará o auxiliar Marcelo Salles. Mas caberá a Fernando Lázaro ficar em contato com Renato na cabine do estádio.

Os desfalques dentro de campo ficam por conta de Kannemann e Gustavo Martins, também suspensos. Rodrigo Ely e Jemerson, recuperados de problemas musculares, devem formar a dupla de zaga.

Desse modo, o Tricolor gaúcho deve ter a seguinte escalação: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Na tarde deste sábado, o Grêmio seguiu viagem para Atibaia, cidade que fica ao lado de Bragança Paulista. O Imortal ocupa apenas a 15ª posição, com 27 pontos, três atrás do Red Bull Bragantino, que aparece em 11º na tabela.