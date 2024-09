Betis: William Carvalho sofre grave lesão e deve perder restante da temporada

Notícia ruim para os torcedores do Betis. O clube de Sevilha anunciou, neste sábado (14), que o português William Carvalho sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles da perna direita. Dessa maneira, o meio-campista português será submetido a uma cirurgia em breve e deverá ficar afastado dos gramados por alguns meses, com grande chance de perder o restante da temporada 2024/25.

William Carvalho se machucou durante a partida contra o Leganés, na última sexta-feira (13), na partida de abertura da 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o meia acabou sendo substituído aos 26 minutos, reclamando de fortes dores na perna direita.

