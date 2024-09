Umbro divulga novo terceiro uniforme do Santos

Novo terceiro uniforme do Santos é amarelo e homenageia centenário da empresa de material esportivo

Os uniformes carregam, ainda, uma etiqueta na barra da camisa em que há a escrita ‘Umbro’ inspirada no primeiro logo da empresa, acompanhada do número 1924, ano de fundação da marca. Esse detalhe tem personalização conforme a cor de cada clube.

Nas camisas, é possível notar, além do design padrão, uma nova identidade visual. Afinal, na parte superior, o primeiro elemento mais notável é o diamante ao redor da gola, que simboliza o logotipo da Umbro. O símbolo da empresa também tem destaque no espaço que fica o nome da fornecedora de material esportivo. Asssim, escolha de uma logomarca diferente serve para homenagear o centenário da empresa.

A Umbro, marca de material esportivo, apresentou nesta sexta-feira (13) o novo terceiro uniforme do Santos. As peças são amarelas e têm o mesmo design das novas terceiras camisas de Athletico Paranaense, Chapecoense, Fluminense, Grêmio e Sport, que também receberam os novos terceiros uniformes. A medida é uma forma de comemorar os 100 anos da fornecedora.

“100 anos é uma marca expressiva demais e ficamos felizes por resgatar alguns símbolos das nossas origens nessas camisas especiais. A Umbro é uma marca histórica, que tem o futebol como o seu DNA, e a ótima relação que temos com os times do Brasil possibilitou produçõesdos uniformes com essas homenagens. Mas cada modelo também leva uma identidade única de cada clube e essa camisa chega para ser um histórico item de colecionador”, diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

Além do Santos…

Em breve, serão lançadas as camisas dos clubes que tem a Umbro como patrocinadora na Argentina: Argentinos Júniors, Rosário Central, Atlético Tucumán e Atlético Belgrano.

O novo terceiro uniforme do Peixe estará, a partir deste sábado (14), nas lojas oficiais do Santos e pela internet (santosstore.com.br). Mas preço ainda está sem divulgação