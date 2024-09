Torcida do Atlético esgota ingressos para jogo contra o Fluminense

Estádio contará com a presença de 3.600 torcedores atleticanos e na volta a tendência é que a torcida do Flu tenha 3.200 lugares

Na última quinta-feira (12), o Atlético classificou-se para a semifinal da Copa do Brasil ao empatar com o São Paulo em 0 a 0, na Arena MRV. Contudo, o foco da torcida alvinegra agora está voltado para a Libertadores. Assim, os ingressos para os atleticanos já estão esgotados.

Na próxima quarta-feira (18), cariocas e mineiros se enfrentam no Maracanã, às 19h (de Brasília). O estádio contará com a presença de 3.600 torcedores atleticanos. A expectativa é de que o estádio receba mais de 60 mil espectadores no total.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM: Presidente do Atlético pede paz e união no clube: ‘Vamos trabalhar em equipe’