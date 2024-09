Sporting vence a quinta seguida no Campeonato Português

O Sporting, que é o atual campeão português, segue impecável na edição 2024/25 da competição. Afinal, nesta sexta-feira (13/9), na abertura da quinta rodada, venceu o Arouca, fora de casa, no Estádio Municipal, por 3 a 0. Pedro “Pote” Barbosa, Gyokeres, de pênalti, e Trincão fizeram os gols. Assim, os lisboetas alcançam a quinta vitória em cinco jogos, com 15 pontos, campanha 100% e com folga na frente. Mas o Arouca está em 14º, com três pontos e risco de perder até três posições, entrando na zona de rebaixamento.

O Sporting foi amplamente superior. Com muito mais posse (69%) e finalizações (22 a 7). Assim, não foi surpresa vencer o jogo. O primeiro gol saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Trincão recebeu na ponta direita, na área, e cruzou. Pote, livre, cabeceou sem sair do chão.

Sporting tem gol anulado, mas amplia

No segundo tempo, o Sporting seguiu em cima. Teve um gol anulado por impedimento, com Nuno Santos, mas ampliou aos 26. O juiz deu pênalti – bola no braço de Fukiu (muito polêmico: o braço estava em posição natural). O sueco Gyokeres cobrou e ampliou. Foi seu oitavo gol em cinco rodadas. Assim, lidera a artilharia. Aos 35, Trincão, o melhor em campo, recebeu na intermediária de ataque, entrou na área cortando três marcadores e fez um belo gol, fechando o placar.