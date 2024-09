Série B: Novorizontino bate Botafogo-SP, e Santos não poderá ser líder no domingo

O Novorizontino segue com força total na liderança da Série B do Brasileiro e sem dar chances para o Santos retomar a ponta. Na noite desta sexta-feira (13), o time aurinegro contou com o apoio da torcida para vencer por 2 a 0 o Botafogo-SP no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Com o resultado, o Novorizontino chega a 47 pontos, quatro a mais que os santistas. Mesmo que derrote o América-MG na Vila Belmiro no próximo domingo, o Peixe não poderá retomar a ponta da Segunda Divisão.

Afinal, com 43 pontos, aparece em segundo lugar e, se triunfar no domingo, irá a 46. O duelo entre Santos e Novorizontino, aliás, ocorrerá no dia 23 deste mês, no Alçapão da Vila.