Matheus Pereira sonha em jogar pelo Brasil, mas destaca: ‘Minha seleção é o Cruzeiro’

Destaque do Cruzeiro na temporada 2024, Matheus Pereira é um nome citado antes das convocações da Seleção Brasileira. Em entrevista à Itatiaia nestasexta-feira, o meia destacou que o foco no momento é o time celeste.

“Não acompanho muito as notícias. Tento ficar o máximo possível com minha esposa, com o bebezinho que está vindo, com a minha família. Mas a minha seleção hoje é o Cruzeiro. O único foco que eu tenho é atingir os nossos objetivos”, disse o meia.