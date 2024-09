Liverpool x Nottingham Forest: escalações, onde assistir, arbitragem

A ausência no Reds é o garoto Harvey Elliott. Afinal está lesionado e somente voltará em outubro. Em compensação o apoiador argentino MacAllister voltou bem fisicamente dos jogos pelas Eliminatórias. Dessa forma, estará entre os titulares. Há também a possibilidade de Chiesa. recém-contratado à Juventus, venha fazer a sua estreia. Contudo, o atacante começará no banco de reservas.

Dois tradicionais rivais do futebol inglês, ambos ex-campeões europeus, Liverpool e Notthingham Forest se enfrentam neste sábado (14/9) pela quarta rodada da Premier League inglesa. Mas os Reds são muito favoritos. Além de jogarem em casa, venceram seus três primeiros jogos, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Manchester United , no maior clássico inglês, na casa do rival, na rodada passada. Lutam pelo título. O Nottingham, que tem objetivo bem diferente do rival (afinal, luta para permancecer na elite) começou bem a competição. Soma cinco pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota) em nono lugar.

Como está o Nottingham Forest

O zagueiro Boly não se recuperou de lesão que sofreu defendendo a seleção da Costa do Marfim. Assim torna-se o principal desfalque do time de Nuno Santos. Outro que não estará em campo, e assim ficará por muito tempo, é Danilo. Afinal, fraturou o tornozelo ainda na primeira rodada do Inglês e só volta em 2025. Entretanto, olho vivo em Ward-Prowse. Afinal, o apoiador que defendia o West Ham deve fazer a sua estreia com a camisa do Nottingham.

LIVERPOOL X NOTTINGHAM FOREST

4ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horario: 14/9/2024, 11h (de Brasília)

Local: Anfield, Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Diaz; Jota. Técnico: Arne Slot

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo e Aina; Ward-Prowse e Anderson; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

Árbitro: Michael Oliver

Auxiliares: Stuart Burt e Dan Cook

VAR: Craig Taylor

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/9)

8h30 – Southampton x Manchester United

10h50 – Brighton x Ipswich

10h55 – Crystal Palace x Leicester

10h55 – Fulham x West Ham

11h – Liverpool x Nottingham Forest

11h – Manchester City x Brentford

13h30 – Aston Villa x Everton

16h Bournemouth x Chelsea

Domingo (15/9)

10h – Tottenham Arsenal

12h30 – Wolverhampton x Newcastle