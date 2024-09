Irmã de Gabigol, Dhiovanna posa de biquíni e joia de R$ 113 mil

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, tem feito mudanças constantes no visual, sendo a mais recente a pintura do cabelo no tom vermelho Crédito: Jogada 10

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, aproveitou penteado ruivo para combinar com um biquíni asa-delta vermelho e uma calça de mesmo tom. Em sua rede social, a influenciadora, de 22 anos, mostrou sua boa forma com o look descolado e também exibiu uma joia de R$ 133 mil. Na imagem, publicada por Dhiovanna no Instagram, ela também utilizou outros itens, como um óculos escuro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Porém, o destaque fica por conta da peça da grife Van Cleef & Arpels. O colar vem sendo ‘peça obrigatória’ em jogadores e celebridades brasileiras. O modelo da peça, longo vintage alhambra, chega a R$ 795 mil.Contudo, o usado por Dhiovanna, em ouro amarelo 18 quilates e madrepérola, custa R$ 113 mil.