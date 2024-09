E-mail errado no Botafogo revelou reunião por Cavani

Cavani no Fogão? Uma confusão interna no Botafogo acabou revelando para funcionários uma reunião do clube em busca da contratação de Edinson Cavani nos primeiros meses da SAF no clube. Em entrevista ao “Botafogo Podcast”, Alessandro Brito, head de scout da SAF do Alvinegro, disse que um erro na hora de enviar o e-mail fez com que mais de 60 pessoas estivessem no link na hora que aconteceria a reunião com o irmão do jogador.

“O John falava muito do Cavani, e muitos intermediários querem fazer o negócio e não tem controle do negócio. Conseguimos, então, chegar até o irmão do Cavani. Na época, falei com o Mazzuco: ‘Consegui o contato do irmão do Cavani e fazer uma reunião com ele’ e ele falou: ‘Vamos em frente, ver se dá para trazer, ver os números'”, disse.

Contudo, o dirigente explicou uma alteração no sistema de e-mail por conta da SAF e disse que acabou enviando o convite da reunião para todos os funcionários.