Coutinho segue como dúvida no Vasco para Clássico dos Milhões

Quando estava prestes a retornar, pegou Covid-19, se ausentando novamente. Havia expectativa, então, pelo seu retorno para o duelo contra o Athletico, na última quarta, já que ele já vinha treinando com o restante do elenco. Mas o gramado sintético e a falta de ritmo de jogo pesaram na decisão de mantê-lo no Rio de Janeiro para seguir a recuperação física, visando o restante da temporada.

Coutinho está ausente desde a partida contra Red Bull Bragantino, no dia 3 de agosto, pela 21ª rodada do Brasileirão. Após este jogo, em que atuou por 26 minutos, ele não mais voltou a campo. Primeiro, por uma lesão muscular na coxa esquerda, que o tirou de ação por duas semanas.

A esposa do jogador, Ainê Coutinho, publicou nas redes sociais um vídeo em que o craque surge dormindo em uma câmara hiperbárica. O equipamento serve para ajudar na recuperação de lesões e melhorar a qualidade do ar respirado.

A partida contra o Flamengo será no domingo, no Maracanã, e vale pela 26ª rodada do Brasileirão. Em nono, com 34 pontos, o Vasco pode retomar a oitava posição em caso de vitória.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.