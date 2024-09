CBF altera novamente data de Vasco x Cuiabá, pelo Brasileirão

Se na primeira modificação, a justificativa era a participação do Cuiabá na Sul-Americana, agora o motivo é diferente. Afinal, o Vasco avançou para a semifinal da Copa do Brasil e terá dois jogos na primeira quinzena de outubro visando alcançar a final.

O local da partida, porém, segue o mesmo: São Januário. A bola rola às 19h (de Brasília), segundo a CBF. Com muitas mudanças por conta do desastre climático que assolou o Rio Grande do Sul, em maio, além de outros motivos, apenas dez times do Brasileirão possuem o número correto de jogos (25).

Vasco e Cuiabá, por exemplo, são dois dos seis clubes que têm 24 partidas, ou seja: um jogo a menos. Já Inter, Grêmio, Atlético-MG e Athletico somam somente 23 jogos, devendo, assim, dois compromissos na tabela.

Dessa forma, a sequência de jogos do Vasco se altera. Anteriormente, o time teria pela frente Flamengo (15), Palmeiras (22) e Cuiabá (25). Agora, depois de enfrentar o Verdão, a equipe só volta a campo no outro domingo (29), quando visita o Cruzeiro, no Mineirão. A partida contra o Dourado será, então, apenas depois das partidas contra o Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil.