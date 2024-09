Calleri admite jogo ruim do São Paulo, mas reclama de arbitragem

Atacante do São Paulo diz que sofreu pênalti de Battaglia na reta final do empate sem gols com o Atlético; time de Calleri agora foca na Liberta

Após a eliminação do São Paulo para o Atlético-MG na Copa do Brasil, o atacante Calleri reconheceu que o momento do Tricolor não é dos melhores. Afinal, são três jogos seguidos sem vitória. Em um recorte mais amplo, o clube do Morumbis venceu apenas três dos últimos oito jogos.

“Não estamos tendo a melhor performance, é uma coisa nossa, temos que melhorar muito. Faz três jogos que não fazemos gol. Não estamos jogando nada” comentou Calleri.

Apesar de reconhecer que o São Paulo não mereceu a classificação, Calleri também apontou um possível erro de arbitragem como co-responsável pela eliminação tricolor. O atacante, inclusive, questionou uma suposta cotovelada de Battaglia em cima dele nos últimos minutos do empate em 0 a 0 na Arena MRV, dentro da área. Dessa forma, como o Tricolor perdeu por 1 a 0 no jogo de ida, o Atlético-MG avançou para as semifinais e agora encara o Vasco.