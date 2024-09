Arrascaeta tranquiliza a torcida: ‘Saí por cansaço’

Arrascaeta fez a festa da torcida do Flamengo. Afinal, marcou, aos oito minutos do segundo tempo, o gol que definiu a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1 a 0, no Maracanã, nesta quinta-feira (12/9). Contudo, também causou apreensão aos mais de 65 mil torcedores presentes ao estádio. Afinal, o craque, aos 24, sentiu a coxa esquerda e pediu substituição. Em seu lugar entrou Gabigol.

No fim da partida em que o Flamengo confirmou a sua quarta presença seguida na semifinal da Copa do Brasil (a 17ª da história) ele tentou tranquilizar a torcida.

“Eu saí porque não estava 100%. Foi só cansaço. A partida foi muito intensa, Ainda não estava 100%, mas era muito importante entrar em campo hoje”, disse Arrascaeta, elogiando o criticado departamente médico do Flamengo: