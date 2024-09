Arana detalha rotina intensa para ajudar o Atlético após a seleção: ‘Dormi apenas 50 minutos’

Lateral-esquerdo saiu do jogo da Seleção Brasileira e chegou a tempo, e recuperado, para o jogo com o São Paulo

O lateral-esquerdo Guilherme Arana jogou na terça-feira com a camisa da Seleção Brasileira, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dois dias depois, Arana voltou ao campo pelo seu clube, enfrentando o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil.

Após a vitória sobre o Tricolor, Arana explicou como foi a sua recuperação e revelou que teve uma noite de sono muito curta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Após o jogo contra o Paraguai, cheguei aqui na quarta-feira e quase não consegui dormir. Na verdade, só consegui dormir durante os 50 minutos de voo de São Paulo até aqui. Tive a opção de ir para casa e me apresentar nesta quinta, mas decidi fazer a recuperação para estar em campo no jogo. Era uma partida crucial e difícil, contra uma grande equipe em uma decisão importante. Portanto, valeu a pena todo o esforço”, afirmou na zona mista.