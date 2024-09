Ancelotti reclama da ausência de Rodrygo na disputa da Bola de Ouro

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, criticou, nesta sexta-feira (13), a ausência de Rodrygo entre os 30 nomeados para a honraria de melhor jogador do mundo da revista France Football. De acordo com o profissional, esqueceram do que o brasileiro fez na última edição da Champions League.

“O prêmio da Bola de Ouro não foi valorizado. Ele (Rodrygo) merecia estar lá e compreendo que esteja aborrecido. Alguém se esqueceu do que ele fez na Liga dos Campeões, marcando contra o City e sendo importante. É uma virtude o fato de ele ser um jogador versátil, de poder jogar em muitas posições e estar sempre bem”, disse.

“Para o Rodrygo, é uma motivação comparar-se com Vinicius ou Mbappé. Para mim, é tão importante como eles. Ele não me diz que tem um problema. Inveja? Se acontecer, eu detecto. Há um ambiente muito bom e saudável no vestiário”, completou.