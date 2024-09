Paiva vibra com classificação do Vasco: ‘Sofrendo, mas atingindo objetivos’

“A gente tem sofrido bastante ultimamente, com placares, em jogadores a menos. Acho que isso tem norteado um pouco o nosso trabalho, sofrendo um pouco mais do que a gente gostaria, mas isso nos eleva. Estamos sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados. Queríamos a vitória hoje, mas veio a classificação importantíssima. Estamos batalhando muito para evoluir, temos conseguido sucesso no Brasileiro e na Copa do Brasil. Estamos felizes, sofrendo, mas atingindo os objetivos e isso é o mais importante.

Com vitória suada, o Vasco eliminou o Athletico-PR, nos pênaltis (5 a 4), e avançou à semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, o técnico Rafael Paiva definiu o sofrimento como um Norte de seu trabalho no Cruz-Maltino, destacando o sucesso do clube em resultados recentes.

“Tínhamos que controlar a intensidade, e manter a estratégia defensiva. Mas sabíamos que no fim do jogo poderíamos colocar algum jogador para nos ajudar nos pênaltis, Puma foi um deles. É um quebra-cabeça para resolver com pressão absurda e não podia tomar gol no fim para nos mantermos vivos”.

“A gente sabe como é difícil esse momento, porque o jogador que sai, a responsabilidade ainda é gigantesca. O Rayan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, um jogador de nível de seleção brasileira. Sabemos que ele está no momento de amadurecer. São erros que podem facilmente não ser cometidos. O jogo era muito quente, depois de tudo que aconteceu no primeiro jogo”, analisou Paiva.

É interino?

“Eu já me sinto treinador do Vasco, já sou treinador do Vasco. Já estamos há um bom tempo aqui e mostrar o nosso trabalho. Tudo caminha como treinador do Vasco e não conversas, internamente, de ser interino. Estamos tocando o Vasco da melhor maneira possível junto com Pedrinho, Felipe, Marcelo, com os atletas. Tentamos resgatar a grandeza do Vasco e o importante é estarmos construindo coisas melhores para o clube”, destacou.

E agora?

Semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco aguarda o vencedor do duelo entre Atlético e São Paulo para conhecer o rival da próxima fase. O Galo venceu o primeiro jogo no MorumBis e joga por um empate em Belo Horizonte para assegurar a classificação.

O Cruz-Maltino, sob o comando de Rafael Paiva, vira a chave para a sequência do Campeonato Brasileiro. Pela 26ª rodada, o time da Colina fará o clássico contra o Flamengo, domingo, às 18h30, no Maracanã.