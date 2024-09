Jorge Jesus rouba a cena com embaixadinhas em treino do Al-Hilal: “Pareço o Neymar”

Compatriota do treinador, o lateral João Cancelo era espectador da brincadeira e comparou Jorge Jesus ao ex-meio-campista argentino Pablo Aimar. Até mesmo pela semelhança na aparência. Contudo, o técnico discordou da fala e disse que, na verdade, parecia Neymar, seu comandando no Al-Hilal.

Apesar da convivência no clube entre Jorge Jesus e o atacante da Seleção Brasileira no clube, a experiência entre os dois dentro de campo pouco aconteceu. Afinal, estiveram juntos em somente cinco oportunidades, ainda no ano passado. Neste período, ele marcou um gol e deu cinco assistências.

Isso se explica porque o craque brasileiro não tem condições de atuar, pois se recupera de uma lesão em que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Aliás, também afetou o menisco. Tal episódio ocorreu quando Neymar atuava pela Seleção Brasileira, na derrota para o Uruguai, em embate pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em outubro do ano passado.

Jorge Jesus conta com histórico vitorioso no Al-Hilal

Já o treinador Jorge Jesus está em sua segunda passagem pelo Al-Hilal. Na última temporada, o ‘Mister’ conquistou o Campeonato Saudita de forma invicta e antecipada. A primeira experiência como técnico da equipe, entre 2018 e 2019, também foi vitoriosa, já que venceu a Supercopa local. Já nesta temporada, a equipe e o comandante entraram nos livros dos recordes. Exatamente porque emplacaram 34 vitórias seguidas e estabeleceram nova marca no futebol mundial.

