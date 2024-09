Cruzeiro passa o trator no Fortaleza e está na final do Brasileiro Sub-20

Dessa forma, as duas equipes se enfrentam em duas partidas, ao contrário das quartas e semifinais, que eram decididas em um jogo. O primeiro duelo será em Minas, no dia 21 de setembro, enquanto a volta será no dia 28, em São Paulo.

O Cruzeiro está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com boa atuação no Estádio Independência, nesta quinta-feira (12), a equipe mineira dominou amplamente o Fortaleza e venceu por 3 a 0, com gols de Kaique Kenji, Tevis e Rayan Lelis. Agora, a Raposa vai encarar o Palmeiras, que bateu o Athletico-PR por 3 a 1, na última quarta.

Desde o princípio do jogo, o Cruzeiro foi melhor. Afinal, o Fortaleza pouco ameaçou e ficou recuado em seu próprio campo, vendo os mineiros tentando criar suas oportunidades. Aos poucos, a superioridade foi sendo traduzida em chances. Aos 34 minutos, abriu o placar. Em boa jogada pela direita, Jhosefer cruzou, o goleiro do Fortaleza não conseguiu cortar e a bola sobrou livre para Kaique Kenji marcar. Logo após, a Raposa poderia ter ampliado em dois lances perigosos. No principal deles, o autor do gol desperdiçou oportunidade incrível.

Cruzeiro mata o jogo no contragolpe

Atrás do marcador, o Fortaleza tentou surpreender logo no início da segunda etapa. Quarcoo aproveitou rebote com liberdade na entrada da área e finalizou no ângulo, porém Otávio estava lá e salvou o Cabuloso. O lance, contudo, não resultou em superioridade do Laion, e o Cruzeiro voltou a ser perigoso. Em seguida, teve um gol anulado. A bola desviou na zaga e sobrou para Gui Meira, que tentou o domínio. Mancha cortou e mandou contra o próprio patrimônio. Assim, a arbitragem marcou impedimento de Jhosefer, que estava à frente e participou da jogada.

Com a vantagem, a Raposa apostou nos contra-ataques e foi fatal. O primeiro foi com Gui Meira, que acertou o travessão. Jhosefer pegou o rebote e o zagueiro tirou quase em cima da linha. No entanto, não demorou para o time utilizar do artifício para fazer o segundo. Tevis recebeu boa bola e, de frente para o goleiro, não perdoou. No fim, em outro contragolpe, Rayan Lelis recebeu e finalizou de forma precisa, anotando o terceiro e sacramentando a vaga na final.