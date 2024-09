Corinthians ultrapassa a marca de um milhão de torcedores em casa em 2024

Duelo do Timão contra o Juventude é o terceiro maior público do clube na temporada, que ficou com a vaga na semifinal Crédito: Jogada 10

O Corinthians viveu uma noite mágica com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. De quebra, o público de 45.199 na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, fez o clube ultrapassar a marca de 1 milhão de torcedores em jogos como mandante em 2024. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o Timão chegou a 1.041.274 de ingressos vendidos em 25 jogos na Neo Química Arena na temporada, algo que fez com que a equipe se superasse em campo e revertesse a desvantagem sobre o adversário gaúcho. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, a média de público do Corinthians em 2024 é de 41.651 por partida, a terceira melhor do Brasil, atrás apenas do Flamengo, com 50.609, e do São Paulo, com 46.498.