Corinthians erra tempo de contrato de Memphis Depay; entenda

Cabe salientar que Memphis assinou contrato com custo acima de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações. A principal patrocinadora do clube, a Esportes da Sorte, será responsável por efetuar o pagamento de boa parte deste valor.

Por um erro de comunicação, o Corinthians divulgou, de forma errada, o tempo de contrato de seu novo reforço, o holandês Memphis Depay. Assim, na verdade, o atacante assinou vínculo com o clube até 31 de julho de 2026 e não até 31 de dezembro do mesmo ano. A informação é do portal “ge”.

Antes da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, diante do Juventude, o clube apresentou Depay aos torcedores, que lotaram a Neo Química Arena. No entanto, o atacante ainda não tem previsão de estreia e passará por testes físicos nesta quinta-feira, quando terá o primeiro contato com o elenco alvinegro.

Além disso, Memphis usará a camisa 94 do Corinthians, em alusão ao seu ano de nascimento. À princípio, ele utilizará o número no Campeonato Brasileiro.