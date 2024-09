‘Contrato’ de jogadores para evitar denúncias de estupro é exposto

Após o recente caso de agressão sexual praticada pelo atacante Rafa Mir na Espanha, uma notícia envolvendo um ‘contrato sexual’ entre jogadores e suas parceiras para evitar denúncias de estupro veio à tona no país europeu. Miguel Galán, presidente do Centro Nacional de Formação de Treinadores de Futebol (Cenafe), acusou os atletas de elaborarem termos com o intuito de não sofrerem com denúncias deste teor.

Galán diz ainda que os jogadores teriam o temor de que “uma mulher os engane e pregue uma rasteira, ou apresente uma denúncia falsa”, situações que poderiam “burocratizar as relações”. Porém, não há relatos de que o documento já tenha sido usado por algum jogador no país, de acordo com o O Jogo.

Espanha tem caso Rafa Mir e Daniel Alves

A Espanha teve casos recentes envolvendo jogadores de futebol cometendo abusos sexuais. Enquanto Rafa Mir, atacante do Valencia, foi denunciado há poucos dias, Daniel Alves já teve seu crime julgado e segue em liberdade condicional.

No fim de agosto, Rafa Mir e o também jogador Pablo Jarra foram acusados de abusarem sexualmente de duas mulheres, uma de 21 anos e outra de 25. De acordo com o relato das vítimas, o crime teria ocorrido após o jogo entre Valencia e Villarreal. Na ocasião, depois de um encontro numa discoteca, Mir, o amigo e as duas mulheres seguiram para a residência do atacante, onde o abuso teria acontecido.