Pedro, do Flamengo, já tem data para ser operado

Pedro, aliás, já definiu o médico que vai realizar a operação para corrigir a lesão grave no joelho esquerdo. Trata-se de Luiz Antônio Vieira Martins, profissional que conduziu cirurgia do mesmo problema que o jogador sofreu em 2018 , quando atuava pelo Fluminense. Na oportunidade, o centroavante teve a mesma contusão, já que rompeu o ligamento cruzado anterior, mas do joelho direito.

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira que o atacante Pedro passará por cirurgia na sexta-feira. O camisa 9 rubro-negro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no último dia 4, durante treinamento da Seleção Brasileira.

A boa notícia é que a lesão do atacante do Flamengo tem uma gravidade menor em comparação à lesão que sofreu em 2018. Isso porque, dessa vez, o rompimento do ligamento cruzado anterior não atingiu o menisco. Situação que ocorreu seis anos atrás. Mesmo assim, Pedro está fora da temporada 2024 e só em 2025.

Em 2024, Pedro balançou as redes 30 vezes e distribuiu oito assistências, resultando em 38 participações em gols. Ao todo, o Flamengo anotou 86 tentos na temporada. Dessa forma, ele representa um pouco menos da metade dos gols da equipe.

Comunicado do Flamengo sobre Pedro

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Pedro passará por cirurgia na próxima sexta-feira (13), no Hospital Copa Star. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Rubro-Negro, Márcio Tannure, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira”, em comunicado.