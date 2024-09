Globo pagou R$ 12 milhões de dívida do Corinthians no dia da contratação de Depay

A ordem para os depósitos surgiu após a Justiça determinar que a Globo deveria transferir as cotas de TV do Corinthians diretamente para o tribunal.

Os depósitos ocorreram na última sexta-feira (6) em três parcelas: R$ 8,2 milhões, R$ 1,9 milhão e R$ 1,6 milhão. Destinaram esse dinheiro ao pagamento das dívidas do Corinthians com o empresário André Cury.

Um perito examinou as contas do clube para assegurar o pagamento da dívida. Na última semana, após a análise, autorizaram a venda de Wesley que tinha sido proibida até pela justiça até então.

André Cury, afinal, busca mais de R$ 30 milhões do Corinthians e continua reivindicando seus direitos na Justiça, incluindo penhoras e bloqueios. A diretoria do Timão afirma que as cobranças estão sendo feitas com valores exagerados.

Apesar das dificuldades financeiras, o Corinthians anunciou nesta semana a contratação de Memphis Depay, com um salário de R$ 3 milhões mensais.