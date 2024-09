Gávea recebe evento religioso antes de decisão na Copa do Brasil

Com a permissão do presidente Rodolfo Landim, o culto evangélico aconteceu no salão da sede social do clube

A iniciativa partiu de Carlos Peruano, conselheiro e sócio proprietário do Flamengo. Ele, aliás, já foi candidato, anteriormente, à presidência do clube carioca.

A Gávea, sede social do Flamengo, recebeu um culto evangélico no início da tarde desta quarta-feira (11). O evento religioso, autorizado pelo presidente Rodolfo Landim, tem o intuito de “afastar” os problemas médicos do elenco rubro-negro, além de prosperar bons resultados nesta reta final da temporada. Na quinta-feira, o Mais Querido enfrenta o Bahia no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Zico também indicou ajudar divina

Recentemente, Zico também abordou o momento do Rubro-Negro, principalmente acerca do número de lesões. Assim, o Galinho citou que uma visita a São Judas Tadeu, padroeiro do clube, faria bem.

“É uma reta final, o Flamengo está em todas as competições. É hora de uma prontidão. Não custa nada fazer uma visita a São Judas Tadeu. Ajuda, dá uma limpeza. As pessoas têm que acreditar que as energias fora do campo são muito pesadas. Você tem que saber superar isso. Não custava nada pedir bênção. Com confiança, com fé para ajudar em outras situações. As pessoas estão perdendo a fé neste sentido. Duas, três lesões, agora, 10, 11… Tem que ser estudado. A NASA precisa estudar esse caso”, disse o ídolo do Flamengo.

Jogadores lesionados

Em resumo, a sequência de lesões do Flamengo começou com Matías Viña e Cebolinha, que não jogam mais neste ano. O mesmo acontece com Pedro, que se machucou na Seleção. Aliás, além deles, Arrascaeta, De La Cruz, Gabigol e Varela, entre outros, se lesionaram recentemente.