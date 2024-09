Enzo Fernández, do Chelsea, é multado e tem carteira de habilitação suspensa na Inglaterra

O Tribunal de Magistrados de Llanelli, no condado galês de Carmarthenshire, condenou Enzo Fernández por uma infração de trânsito cometida em 2023. O meia do Chelsea não compareceu ao local e recebeu uma multa milionária por cada delito, além da suspensão da carteira de habilitação na Inglaterra.

Enzo Fernández no Chelsea

Os Blues anunciaram a contratação do meia argentino no primeiro dia de fevereiro de 2023. O acordo se tornou possível após o pagamento do valor da multa rescisória do jogador ao Benfica – 120 milhões de euros (R$ 661,29 milhões à época).

A contratação fez de Enzo Fernández o argentino mais caro da história, superando a negociação de 90 milhões de euros da Juventus por Higuaín, em 2016. Ele, aliás, ostenta o status de jogador mais valorizado do Campeonato Inglês atualmente.

O meia, titular da campanha emblemática da Argentina na Copa do Mundo 2022, assinou com os Blues por oito anos e meio. Ele, inclusive, está na provável escalação da equipe para encarar o Bournemouth, fora de casa, pela 4ª rodada da Premier League 2024/25. O duelo acontece neste sábado (14), às 16h (de Brasília), no Vitality Stadium.