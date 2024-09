De volta da seleção, Gerson e Fabrício Bruno treinam no Flamengo

Boas notícias no Flamengo! Após compromisso com a Seleção Brasileira, Gerson e Fabrício Bruno desembarcaram no Rio de Janeiro a tempo de realizar o treino desta quarta-feira (11) no CT no Ninho do Urubu. Essa foi a última atividade antes do jogo decisivo contra o Bahia pela Copa do Brasil.

A dupla estava à disposição de Dorival Júnior na derrota para o Paraguai na terça-feira (10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O meia chegou a entrar no segundo tempo da partida – e também na vitória contra o Equador. Por outro lado, Fabrício Bruno foi convocado no fim de semana para substituir Éder Militão, que sofreu uma lesão durante os treinos. O zagueiro não saiu do banco de reservas.

Dessa forma, Gerson e Fabrício Bruno estarão em campo nesta quinta-feira (12) contra o Bahia pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Além da dupla, Tite volta a poder contar com Arrascaeta e Gabigol. Ambos se recuperaram de lesão e voltaram a treinar nesta semana. No entanto, os dois devem começar no banco.