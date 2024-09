De olho na sexta Copa do Mundo, Ochoa define futuro nesta temporada

No momento, o goleiro é um dos oito jogadores recordistas em participações em Copas do Mundo, com cinco Mundiais no currículo. Além dele, estão os também mexicanos Antônio Carbajal, Rafa Márquez e Andrés Guardado, o alemão Lothar Matthäus, o italiano Gianluigi Buffon, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo.

“Escutei coisas boas sobre Portugal, e minha motivação é seguir explorando novos horizontes, com o objetivo de estar na próxima Copa do Mundo. Acredito que, com a minha idade, ainda posso dar muito para o time, tanto física como mentalmente”, afirmou Ochoa.

Um dos maiores ídolos do futebol mexicano, o goleiro Guillermo Ochoa definiu seu futuro nesta temporada e segue de olho em mais uma Copa do Mundo, desta vez em seu país. Assim, o arqueiro, de 36 anos, se apresentou no AVS, clube recém-promovido à primeira divisão de Portugal. O goleiro pode disputar, em 2026, o seu sexto Mundial da carreira.

No entanto, apenas quatro seguem na ativa: Ochoa, o compatriota Guardado e as lendas Cristiano Ronaldo e Messi. Dessa forma, o goleiro e a dupla de craques que disputou a Bola de Ouro durante anos seguem sendo convocados. Eles podem quebrar esse recorde no Mundial que acontece no México, Estados Unidos e Canadá.

“O que me motiva é conhecer uma liga nova. É a primeira vez que estou em Portugal, uma liga que sempre me cativou. O convite para vir ao AVS chegou pelos meus empresários, falei com o diretor esportivo, que me apresentou o projeto, e logo me dei conta que era algo novo. Um time com muito potencial, que mescla experiência e juventude. Era a melhor opção do mercado”, explicou o goleiro.

Por fim, em sua carreira, Ochoa foi das divisões de base do América, do México, e permaneceu por lá em oito temporadas. Na Europa, teve passagens por Ajaccio, Málaga, Granada e Standard Liége e retornou ao clube mexicano em 2019. nos últimos dois anos, esteve no Salernitana, da Itália.