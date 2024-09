Corinthians x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, as 19h30

Em partida que abre a volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude nesta quarta-feira (11/9), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. No jogo de ida, em Caxias do Sul (RS), o Juventude derrotou o Timão por 2 a 1. Por isso, joga pelo empate para avançar. Caso o Corinthians vença por um gols, pênaltis. Por dois ou mais gols, classificação direta. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 19h30 sob o comando de Marcus Cassino, que também estará na narração.

