Barcelona lança relógio para comemorar seu 125º aniversário

Edição limitada de 125 peças, inspirada no escudo e na identidade do clube, é criada pela empresa nova-iorquina 'Jacob & Co'

Para celebrar o 125º aniversário do Barcelona, a empresa nova-iorquina ‘Jacob & Co’ lançou o relógio ‘Epic X Tourbillon’, uma edição limitada de apenas 125 unidades. O design foi inspirado no escudo oficial do clube, nas cores azul e grená, e em outros elementos da marca. Trata-se de uma peça exclusiva e personalizada, criada pela marca de luxo de Nova York em parceria com o clube catalão.

O relógio tem uma caixa de ouro rosa de 18 quilates, com o escudo do Barcelona e as cores azul e grená, prestando homenagem à história do clube.

Além disso, os anos “1899” e “2024” estão gravados no mostrador, representando a evolução do clube desde sua fundação até este aniversário.