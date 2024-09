Autor do gol da vitória do Inter, Gustavo Prado comemora: ‘Sensação maravilhosa’

Atacante saiu do banco no segundo tempo e precisou de seis minutos em campo para balançar as redes para o Colorado

Gustavo Prado tem muito o que comemorar após a vitória do Internacional por 2 a 1 em cima do Fortaleza nesta quarta-feira (11), no Beira-Rio, em partida atrasada pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante saiu do banco para marcar o gol da vitória. Além disso, foi o primeiro gol dele pela equipe profissional do Colorado.

“Sensação maravilhosa. Agradecer a Deus e ao grupo. Estamos de parabéns. Precisávamos da vitória. Trabalhamos na semana. Agradecer ao torcedor que nos apoiou. Sempre brigar lá em cima”, comemorou o jogador após o jogo.

O Internacional abriu o placar no primeiro tempo com Alan Patrick. Depois, a equipe recuou e o Leão aproveitou. Conseguiu levar mais perigo nos minutos finais e empatou com Titi nos acréscimos. No segundo tempo, Gustavo Prado saiu do banco e precisou de seis minutos em campo para marcar o gol da vitória.