Palmeiras x Athletico (sub-20): onde assistir e escalações

Palmeiras e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira (11), pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), às 15h (de Brasília). Os torcedores, aliás, poderão acompanhar o confronto no local de forma gratuita.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.

Como está o Palmeiras

Dono da melhor campanha da competição, o Verdão chegou as semifinais após eliminar o Santos nas quartas pelo placar de 3 a 0. Além disso, a fase da equipe também é boa no Paulistão da categoria. Afinal, é o líder do Grupo 23, com três vitórias em cinco jogos.

Como está o Athletico

Por outro lado, o Furacão eliminou o Goiás por 2 a 0. Na partida anterior, goleou o Corinthians por 5 a 0. Aliás, mesmo com o favoritismo do outro lado do campo, a equipe paranaense espera surpreender o time paulista.