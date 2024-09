Hulk ganha homenagem do filho pelos 20 anos de carreira

Atacante do Atlético-MG, Hulk ganhou uma homenagem do filho pelos 20 anos de carreira, comemorados na última segunda-feira (09)

O atacante Hulk ganhou uma homenagem de Ian Angelo, seu filho mais velho, pelos 20 anos de carreira. Nas redes sociais, o jovem compartilhou uma foto com o pai e exaltou a trajetória do jogador do Atlético-MG.

Em sua conta no Instagram, Ian, de 14 anos, exibiu no story uma imagem abraçada com o camisa 7 do Atlético-MG dentro de um carro.