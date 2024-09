Grêmio tem desfalque de lateral para o Brasileirão

Além de desfalque de pelo menos dois zagueiros, Renato Gaúcho tem mais um atleta no departamento médico do Tricolor

O Grêmio tem mais uma baixa confirmada para a partida contra o Bragantino, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Fábio sofreu uma lesão muscular de grau 1 na coxa direita. Apesar do departamento médico do time gaúcho não divulgar o tempo de recuperação, as chances do jogador estar à disposição de Renato Gaúcho são remotas.

Dessa forma, o treinador segue sofrendo com problemas no elenco para a partida, principalmente na defesa. Apesar de Fábio não ser o titular da posição – é o reserva de João Pedro, os zagueiros do Tricolor não estão disponíveis. Na última partida da competição, Gustavo Martins foi expulso com vermelho direto e o Kanemann recebeu o terceiro cartão amarelo.

Além disso, os zagueiros titulares Jemerson e Rodrigo Ely recuperam-se de lesões grau 1 no músculo adutor da coxa esquerda e direita, respectivamente. No entanto, existe a possibilidade deles estarem disponíveis para o confronto. Caso os dois não estejam aptos, Renato Gaúcho conta com outros três jogadores à disposição: Natã, Geromel e Rodrigo Caio.