O Corinthians acertou o empréstimo do meia Biro para o Sharjah Football Club, dos Emirados Árabes Unidos, até 30 de junho de 2025. O atleta, inclusive, já foi liberado pelo Timão para começar os trabalhos no novo clube. Assim, não atua mais pelo Alvinegro em 2024. As negociações já estavam encaminhadas desde a semana passada.

O Sharjah pagará pelo empréstimo e estabelecerá um valor para a compra de Guilherme Biro ao final do período emprestado. Os valores ainda não foram divulgado. Aliás, antes de ser sondado pelo Sharjah, o jovem foi sondado pelo Wydad Casablanca, do Marrocos, mas as conversas não avançaram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar