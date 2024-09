Caso Eliza Samudio ganha documentário

Morte da modelo Eliza Samudio, a mando do goleiro Bruno Fernandes, à época no Flamengo, causou grande repercussão no país em 2010

O caso do assassinato de Eliza Samudio ganhará um documentário. A morte da então modelo em 2010, à época com 25 anos, chocou o país, principalmente pelo mandante do crime, o goleiro Bruno Fernandes, então titular do Flamengo. A produção “A vítima invisível: o caso Eliza Samudio” estreia em 26 de setembro.

Em dos episódios relatados pela modelo, Bruno a teria obrigado a tomar pílulas abortivas. Na sequência, o goleiro a agrediu com tapas, enquanto homens com armas apontadas para ela ajudaram na ação. Na época, Eliza estava grávida de cinco meses.

Hoje em liberdade condicional, Bruno foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão em março de 2023, pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza, além de sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do goleiro com a modelo . O ex-Flamengo também chegou a ser condenado por ocultação de cadáver. Porém, a pena acabou extinta após a Justiça entender que houve prescrição do crime.

Desfecho trágico

No dia 4 de junho de 2010, Eliza Samudio saiu do Rio de Janeiro para encontrar com Bruno em Belo Horizonte. Confiante na promessa feita pelo goleiro de que teria um apartamento e o reconhecimento da paternidade do filho, a jovem modelo seguiu viagem com Luiz Henrique Romão, o Macarrão, secretário e melhor amigo do jogador. No porta-malas havia um menor armado escondido.

Após seis dias do sequestro, Eliza acabou conduzida até a casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. De acordo com relatos dos envolvidos, presentes no inquérito policial e também no processo penal, Bola teria estrangulado e matado a modelo. Posteriormente, o corpo foi esquartejado e até hoje segue desaparecido.

