Após terceiro dia de folga, Fluminense volta aos treinos nesta terça-feira

Tricolor foca no duelo com o Juventude, que acontece no próximo domingo, Às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada

Depois da vitória sobre o São Paulo, o Fluminense teve uma semana livre para fortalecer o entrosamento e recuperar atletas. Em seguida, teve três dias de folga e agora terá cinco dias de trabalho visando o duelo com o Juventude, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresenta nesta terça-feira (10) para reiniciar os treinamentos, no CT Carlos Castilho.

Dessa forma, as equipes medem forças no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Assim, o Tricolor terá pela frente o adversário que o eliminou na Copa do Brasil no último mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como a diferença entre as equipes é de apenas dois pontos, o Fluminense pode ultrapassar o time gaúcho na tabela caso volte de Caxias do Sul com os três pontos. Antes disso, o Juventude enfrentará o Corinthians pela Copa do Brasil para tentar uma vaga na semifinal do torneio, com a vantagem do empate.