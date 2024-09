Wesley contratou profissionais fora do Flamengo para evoluir em desempenho

Wesley esteve envolvido em duas possibilidades de negociação para clubes europeus recentemente. O acordo mais lucrativo seria com o Atalanta, por cerca de R$ 120 milhões, mas terminou de forma frustrante para o jogador e também para os cofres rubro-negrosAtalanta desiste de contratar Wesley, do Flamengo. Apesar disso e com sonho vivo de atuar na Europa, o lateral tem recebido mentoria e investido em profissionais fora do clube para evoluir e valorizar-se ainda mais no mercado.

O Atalanta desistiu da negociação por Wesley após a demora no envio da documentação por parte do Flamengo. Além disso, os italianos não concordaram com a inserção de uma exigência do Rubro-Negro em relação à liberação do atleta – que queria mantê-lo no elenco por mais dois jogos. Sendo assim, o time da Itália retirou oficialmente sua proposta pelo jovem.

O Flamengo também recebeu uma oferta do Bournemouth, da Inglaterra, por cerca de R$ 71,2 milhões pelos direitos de Wesley. O Rubro-Negro, que já havia negado outras investidas vindas do Velho Continente anteriormente, optou por avançar no acordo com o Atalanta.