Venezuela x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças, nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Monumental de Maturín, pela oitava rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo

Venezuela e Uruguai se enfrentam, nesta terça-feira (10), a partir das 19h, no Estádio Monumental de Maturín, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Os uruguaios estão na vice-liderança da qualificatória, com 14 pontos, enquanto os venezuelanos estão em quinto lugar e têm 9 pontos, logo atrás da Seleção Brasileira.

No retrospecto de 33 jogos ao todo entre as seleções, o Uruguai possui ampla vantagem, com 19 vitórias, enquanto a Venezuela venceu apenas cinco duelos. Outras nove partidas terminaram em empate.

Onde assistir

A partida entre Venezuela e Uruguai, aliás, terá a transmissão do Sportv2.