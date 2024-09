Vasco entra em semana decisiva para seu torcedor

Cruz-Maltino decide vaga nas semifinais da Copa do Brasil na quarta (11); no domingo (15), reencontra o maior rival Flamengo após revés duro Crédito: Jogada 10

Após completar oito dias sem jogos, a segunda-feira (9) começa com sabor de ansiedade na torcida do Vasco. Afinal, o Cruz-Maltino tem dois compromissos de suma importância nesta semana. Na quarta-feira (11), disputa vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba. Após vencer por 2 a 1 em São Januário, o Gigante da Colina precisa apenas de um empate para avançar de fase. Quatro dias depois, encara ninguém menos que o arquirrival Flamengo, pelo Brasileirão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Vasco vive expectativa do retorno de trio de meio-campistas em outubro

Duelos vitais para a torcida do Vasco O primeiro dos jogos citados representa muito para o torcedor vascaíno, que não vê seu time chegar à semifinal da Copa do Brasil desde 2011. O ano representou a primeira e única conquista dos cariocas na competição, aliás, em campanha que teve o Furacão como vítima (exatamente nas quartas de final). Depois, em 2012, a equipe alcançou as quartas da Libertadores, sendo eliminado pelo futuro campeão Corinthians. Dessa forma, após esta temporada, o torcedor se desacostumou a assistir a jogos decisivos (por conquistas), já que o time sofria com más gestões e, consequentemente, times abaixo dos rivais. Com a grande campanha que vem fazendo na Copa do Brasil, o título passou a ser algo viável. Afinal, a equipe ainda não perdeu no torneio e vai ganhando casca após partidas e classificações dificílimas. Contra o Athletico, porém, o Vasco passará por algo que só vivenciou na primeira fase da atual edição: decidir a vaga fora de casa.

Revanche contra o Fla? Já no domingo, a partida contra o Flamengo é pelo Brasileirão. Sem tantos riscos de rebaixamento, a partida em si vale para o Cruz-Maltino seguir na caça ao G-6 do torneio. Mas, além disso, é uma chance de revanche contra o maior rival. Isso porque o último confronto entre os eternos adversários terminou de maneira infeliz para o Vasco. Afinal, o Flamengo promoveu sua maior goleada no Clássico dos Milhões, fazendo 6 a 1, em junho, pela sétima rodada. Para alento, a derrota serviu para o presidente Pedrinho, que acabara de assumir o controle da SAF do Vasco, fazer mudanças drásticas no clube. Pouco após a goleada, anunciou alterações radicais, como as saídas de chefes em suas áreas, como o CEO Lúcio Barbosa e a CFO Kátia dos Santos.