Torcida do Flamengo prepara festa contra Bahia

Mais de 50 mil ingressos foram vendidos para jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil no Maracanã

Maracanã lotado! A torcida do Flamengo está empenhada em fazer uma grande festa na partida decisiva do Flamengo contra o Bahia pela Copa do Brasil. O confronto no Maracanã vai definir quem vai avançar às semifinais da competição nesta quinta-feira (12).

Segundo a jornalista Raisa Simplicio, mais de 53 mil ingressos já foram vendidos para o duelo entre as equipes. Dessa forma, no momento, só há bilhetes para os setores Sul, Oeste Inferior e Maracanã Mais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, mais uma grande festa vai acontecer pelos torcedores do Rubro-Negro: terá mosaico em todo o Maracanã. Por conta disso, a torcida organizada responsável pela montagem pede que os torcedores entrem no estádio até às 20h30. Assim, não terá problemas na realização do mosaico no início da partida.