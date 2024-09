Torcedor cai no fosso do estádio em jogo da Copa Argentina

Apesar do ciclo de Data Fifa, algumas competições seguem em curso na América do Sul como, por exemplo, a Copa Argentina. E, no último fim de semana, o jogo entre Boca Juniors e Talleres teve uma situação bastante preocupante envolvendo um torcedor xeneize.

Pouco depois da bola rolar no Estádio Malvinas Argentinas, um torcedor do Boca que estava no setor Popular Norte caiu no fosso do estádio. Não há informações sobre qualquer tipo de confusão ou situação que provocou a queda do fã boquense em caráter intencional.