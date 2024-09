Técnico da Holanda evita falar sobre Depay no Corinthians: ‘Não vou me queimar de novo’

“Mas não vou falar nada. Talvez eu tenha de ter mais cuidado, vocês viram tudo que falaram depois do que eu disse sobre a transferência de Bergwijn. Talvez eu precise ser mais político, mas tenho dificuldades com isso”, afirmou o treinador, em entrevista ao canal NOS Sport.

“Não vou me queimar de novo com isso”, disse Koeman.

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, evitou falar sobre a ida de Memphis Depay para o Corinthians. Afinal, o profissional adotou cautela depois das declarações polêmicas sobre a transferência de Bergwijn para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Até porque, o novo reforço do Timão soma 46 tentos, desde que estreou pela seleção, quatro a menos que Van Persie, maior artilheiro do país.

“Isso mostra que ele ainda é parte da seleção holandesa. Memphis está com dificuldade para voltar. Por isso, Memphis se manter em forma e ter ritmo de jogo é o mais importante”, ressaltou.

Entenda a declaração polêmica

Nesta Data Fifa, a Holanda disputou duas partidas pela Liga das Nações, contra Bósnia e Alemanha. No entanto, o treinador Ronald Koeman deixou claro que o atacante Bergwijn não ficará só de fora desta lista, como também de outras. O profissional, portanto, fechou as portas para o jogador por causa de sua transferência do Ajax para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

“Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso”, afirmou o comandante

“Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira. Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão”, acrescentou Koeman em entrevista coletiva nesta terça-feira.