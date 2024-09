Souza, do Vasco, é assaltado com fuzil no Rio de Janeiro

Volante Souza, do Vasco, estava com filho quando foi assaltado por bandidos armados com fuzil em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro

O volante Souza, do Vasco, viveu momentos de tensão ao lado do filho no último domingo (08). O jogador foi assaltado por bandidos com fuzil no bairro de Olaria, na Zona do Rio de Janeiro.

De acordo com Souza, que contou o ocorrido em um vídeo, até mesmo o chinelo que estava foi levado